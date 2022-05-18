В аэропорту Красноярска два пассажира украли спасжилеты из самолёта

Два пассажира украли спасжилеты из самолёта в красноярском аэропорту. Как сообщили в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД России, оба воришки – жители других городов, 33-летний новосибирец и 40-летний житель Благовещенска.

Похищенное транспортные полицейские обнаружили при досмотре ручной клади. При допросе мужчин выяснилось, что жилеты были украдены в качестве сувениров. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье 158 УК РФ воришкам грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович