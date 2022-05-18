На севере Красноярского края водитель автобус врезался в гору снега

В городе Дудинка на севере Красноярского края водитель автобуса не справился с управлением и врезался в снежный навал.

Как рассказали в ГИБДД, транспортное средство принадлежит одному из предприятий города. Во время ДТП в салоне находилось 7 пассажиров, которые направлялись на работу. Одна из женщин получила травмы, однако госпитализация ей не потребовалась.

Уточняется, что водитель был трезв. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков