В Лесосибирске полицейский вместе с местными жителями спас 9-летнюю девочку

В Лесосибирске участковый спас 9-летнюю девочку, которая упала в ледяную воду. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, школьница ехала на велосипеде по насыпному мосту, однако не справилась с управлением и упала в протоку. Поняв, что сама она не выберется, девочка начала звать на помощь.

Её крики услышали двое мужчин. Они заметили в воде ребёнка, спустили лодку и доставили девочку на берег. На место прибыл участковый Константин Золотых, который обнаружил, что меди на место ещё не прибыли. Чтобы девочка не получила переохлаждение, лейтенант полиции самостоятельно доставил пострадавшую в больницу. В настоящий момент девочка чувствует себя хорошо.

Руководством ОМВД России по Лесосибирску принято решение наградить мужчин, спасших девочку, и полицейского, который оказал содействие.

Фото: © пресс-служба МВД по Красноярскому краю.