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В Красноярске прорвало трубу с кипятком в микрорайоне Северный

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Красноярск
12:30 14 Мая 2022
красноярск, вода
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В Красноярске в микрорайоне Северный прорвало трубу с горячей водой. В пресс-службе СГК сообщили, что прорыв произошёл в 2:00. На место прибыли аварийные бригады, которые локализовали прорыв. Сейчас на месте работают 15 человек и 7 единиц спецтехники. Перекрыта левая полоса движения рядом с перекрестком улицы 9 мая и проспекта Комсомольский.

Во время ремонтных работ горячая вода жителям подается по обратному трубопроводу. Работы должны продлиться ориентировочно до 13:00. За это время аварийные бригады доберутся до поврежденной трубы и обследуют ее.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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