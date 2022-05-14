В Красноярске прорвало трубу с кипятком в микрорайоне Северный

В Красноярске в микрорайоне Северный прорвало трубу с горячей водой. В пресс-службе СГК сообщили, что прорыв произошёл в 2:00. На место прибыли аварийные бригады, которые локализовали прорыв. Сейчас на месте работают 15 человек и 7 единиц спецтехники. Перекрыта левая полоса движения рядом с перекрестком улицы 9 мая и проспекта Комсомольский.

Во время ремонтных работ горячая вода жителям подается по обратному трубопроводу. Работы должны продлиться ориентировочно до 13:00. За это время аварийные бригады доберутся до поврежденной трубы и обследуют ее.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков