В Ачинске задержали одного из участников конфликта у бара

Полиция задержала одного из участников массовой драки в Ачинске. Напомним, что происшествие случилось 8 мая у одного из городских баров. Камеры наблюдения показали, что во время конфликта, в котором участвовали около 10 человек, один из хулиганов открыл стрельбу из травматического оружия, в том числе и по людям. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Личность злоумышленника установили, 31-летний мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. Были возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Стрелку грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Сейчас он задержан по 91 статье УПК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко