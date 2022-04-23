В Красноярском крае осудили супругов-наркоперевозчиков

В Канске вынесли приговор супругам, которые перевозили наркотики в сладких рулетах.

Напомним, злоумышленников задержали в октябре 2021 года, когда они прибыли в город из Красноярска. В ходе досмотра у них нашли две упаковки бисквитных рулетов Внутри кондитерских изделий были спрятаны 74 свёртка с белым порошком. Общий вес составил 17 грамм.

Было возбуждено уголовное дело по статье 229 УК РФ. Пара уже была ранее судима за подобные преступления.

Суд рассмотрел материалы дела и приговорил красноярцев к 6 годам лишения свободы. Девушка будет отбывать наказание в колонии общего режима, мужчина - строгого.

Фото: © 24.мвд.рф