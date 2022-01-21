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На жителя Ачинска возбудили уголовное дело за торговлю оружием

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Красноярск
10:40 21 Января 2022
ачинск, полиция
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Житель Ачинска продал ружьё обвиняемому в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Весной 2021 года в жительница Ачинска сообщила в полицию о том, что мужчина стреляет из ружья по воротам её дома. Прибывшие на место сотрудники ОВД задержали 37-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина, будучи пьяным, вступил в конфликт с соседями, достал незарегистрированное ружьё и выстрелил один раз. 

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ. Злоумышленник находится под стражей.

Оружие он купил у другого местного жителя за 5 тысяч рублей. Полицейским он пояснил, что 18 лет назад нашел ружье и хранил его у себя, затем решил продать.

60-летний продавцу оружия грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет по статье 222 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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