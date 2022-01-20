В Ачинском районе наглый водитель сбил камеру видеофиксации и получил 10 суток ареста

В Ачинском районе водитель повредил дорожную камеру и получил 10 суток ареста. Audi двигалась из Ачинска в Назарово, когда водитель иномарки сознательно наехал на передвижной комплекс.

Между водителем иномарки, его приятелями и оператором камеры произошла перепалка, после которой участники инцидента уехали с места происшествия, – рассказали в ГИБДД.

Ориентировку передали в полицию. Подозреваемого задержали в Ачинске. Оказалось, что в октябре 2018 привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду. Его лишили прав на управление транспортным средством на 2 года. После окончания этого срока он не сдал экзамены для получения водительского удостоверения, но сел за руль автомобиля.

Подрядчик намерен взыскать с нарушителя стоимость камеры.

«Стоимость одного комплекса составляет порядка 2 млн рублей. Приборы куплены за счет средств краевого бюджета, в рамках реализации государственных программ по безопасности дорожного движения», – рассказал Михаил Буйлов, заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ «КрУДор».

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков