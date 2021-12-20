В Красноярске мужчина пытался увести 9-летнего мальчика

В Красноярске неизвестный мужчина пытался похитить 9-летнего мальчика. Об этом сообщила мать ребёнка.

Женщина рассказала, что неизвестный схватил её сына за руку у подъезда и пытался увести. В пресс-службе рассказали, сделал это 45-летний местный житель.

Как рассказал мужчина, ему показалось что мальчику угрожает опасность. Он извинился перед матерью и ребёнком и сообщил, что никого не хотел напугать.

По словам местных жителей, этот же мужчина напал с ножом на лифт.

Фото: © instagram.com/kras_sunny/