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В Красноярске сотрудники УФСБ задержали мигранта из Азии за призывы к терроризму

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Красноярск
20:00 2 Декабря 2021
красноярск, терроризм, фсб
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В Красноярском крае задержали мигранта из Центральной Азии, пропагандировавшего идеи терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю. 

Как сообщают в ведомстве, мужчина склонял своего знакомого к дестабилизации общественной обстановки. Сейчас адепт запрещённой идеологии находится под стражей. Выйти на него правоохранители смогли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.1 УК РФ. 

Следователи устанавливают круг общения подозреваемого другие эпизоды его противоправной деятельности.

Фото: УФСБ России по Красноярскому краю. 

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