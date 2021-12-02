В Красноярске сотрудники УФСБ задержали мигранта из Азии за призывы к терроризму

В Красноярском крае задержали мигранта из Центральной Азии, пропагандировавшего идеи терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

Как сообщают в ведомстве, мужчина склонял своего знакомого к дестабилизации общественной обстановки. Сейчас адепт запрещённой идеологии находится под стражей. Выйти на него правоохранители смогли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.1 УК РФ.

Следователи устанавливают круг общения подозреваемого другие эпизоды его противоправной деятельности.

Фото: УФСБ России по Красноярскому краю.