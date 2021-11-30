Жительница Железногорска лишилась ювелирных украшений на 125 тысяч рублей из-за помощи незнакомке

У жительницы Железногорска пропали ювелирные изделия после визита незнакомой женщины в квартиру. Потерпевшая обратилась в полицию. Прибывший на место в составе следственно-оперативной группы эксперт обнаружил на входной двери след пальца. По отпечатку была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась сверстница потерпевшей – 57-летняя жительница Ужурского района.

В ходе расследования выяснили, что злоумышленница действовала не одна, а с 54-летней подельницей. Ранее дамы были судимы.

Когда преступниц задержали, они признались, что действовали по спланированной схеме. Так, старшая из подозреваемых, находясь в подъезде дома заметила, что дверь в одну из квартир приоткрыта. Она прошла внутрь и попросила у хозяйки воды, чтобы якобы запить таблетку, затем прошла на кухню, села за стол и стала беседовать с потерпевшей о её здоровье, отвлекая женщину.

В это время сообщница незаметно проникла в спальню и похитила три пары золотых серёжек и три золотых кольца. Ущерб оценили в 125 тысяч рублей. Часть ювелирных изделий подозреваемые сдали в ломбард в Минусинске, а полученные денежные средства потратили на личные нужды.

Оставшаяся часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств. В ближайшее время оно будет возвращено законной владелице.

В отношении женщин возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости