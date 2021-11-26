В Красноярском крае учительница заставила школьницу ходить по школе босиком

В ачинской школе № 8 девочку заставили ходить босиком. Дело в том, что четвероклассница пришла на уроки без сменной обуви, что сильно не понравилось учительнице, сообщает ачинский телеканал ОСА.

Делом заинтересовались в полиции и прокуратуре.

«В ходе мониторинга СМИ сотрудниками МО МВД России «Ачинский» выявлена публикация о нахождении несовершеннолетней в образовательном учреждении без обуви. Выведен рапорт, который зарегистрирован в установленном порядке», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура города Ачинска также начала проверку. В рамках нее будет дана оценка соблюдения законодательства о защите прав детей и правомерность действий педагога.

Фото: © Сергей Ещенко / РИА Новости