Житель Кежемского района организовал у себя дома нарколабораторию

Житель Кодинска 1987 года рождения занимался сбытом наркосодержащих растений, которые выращивал дома и самостоятельно изготавливал наркотическое вещество в крупном размере. На момент задержания подозреваемого сотрудниками полиции был выявлен факт сбыта 6 граммов наркотиков.

Во время обыска изъяли 3,2 кг наркотического вещества, предназначенного для сбыта, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 и 20 лет соответственно.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту культивации и производства наркотических средств.