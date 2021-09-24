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Житель Кежемского района организовал у себя дома нарколабораторию

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Красноярск
16:00 24 Сентября 2021
в красноярском крае, происшествия, наркотики
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Житель Кодинска 1987 года рождения занимался сбытом наркосодержащих растений, которые выращивал дома и самостоятельно изготавливал наркотическое вещество в крупном размере. На момент задержания подозреваемого сотрудниками полиции был выявлен факт сбыта 6 граммов наркотиков. 

Во время обыска изъяли 3,2 кг наркотического вещества, предназначенного для сбыта, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 и 20 лет соответственно. 

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту культивации и производства наркотических средств. 

Мужчину заключили под стражу. 

Фото: © yaroslavl.sm-news.ru
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