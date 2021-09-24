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В Красноярске мужчина ограбил двух школьниц

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Красноярск
10:25 24 Сентября 2021
красноярск, дети, бездомные
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В Красноярске двое мужчин напали на школьниц, сообщает пресс-служба городской полиции. 

Девочки возвращались домой из школы № 27, когда на них напали двое неизвестных. По словам девочек, мужчины угрожали им ножом и забрали рюкзаки.

В пресс-службе полиции рассказали, что на место выехали оперативники. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей. В полиции ответили, что дети не пострадали.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Сейчас они в отделе полиции. «Проспект мира» сообщает, что виноваты могли быть сами дети: школьницы кидали камнями в бездомных, которые резали ножом еду. Это возмутило мужчин, и они пригрозили детям, но те испугались, бросили рюкзаки и убежали.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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