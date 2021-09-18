Пропавшие в Красноярском крае туристы вышли на связь

В сибирской тайге нашлась группа туристов, которая совершает экспедицию по территории Томской области и Красноярского края. Связи с ней не было несколько дней.

«Вышла на связь жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться», - сообщили ТАСС в Русском географическом обществе (РГО).

В группе девять человек. Предыдущий раз они выходили на связь 11 сентября. Тогда группа появилась в поселке Кривляк Енисейского района Красноярского края. 17 сентября РГО сообщило о том, что сотрудники МЧС начали поисковую операцию.

Предполагается, что вечером 19 сентября туристы вернутся в Томск.

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