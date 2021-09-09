9 сентября
Красноярск
погода +15 °C
73.44
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Во дворе одной из школ Красноярска умер мужчина

Главная Происшествия
Красноярск
15:33 9 Сентября 2021
красноярск, смерть
версия для печати Ico_print

Днём 9 сентября во дворе одной из школ Советского района Красноярска скончался мужчина. Точная причина смерти не известна, но очевидцы сообщают, что он часто бегал во дворе школы. Ему было 68 лет.

Все произошло возле школы № 18 на улице Урванцева, 10а. Происходящее заснял на видео один из очевидцев и разместил в инстаграме «ЧП Красноярск». В комментариях пишут, что до приезда скорой мужчину пытался реанимировать прохожий.

«Возможно человек бегал, занимался спортом, но что то пошло не так. Бывает что резко человеку может стать плохо, хотя до этого он чувствовал себя хорошо», – пишет один из пользователей.

Фото: instagram.com/chpkrsk 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина спрыгнул в Енисей с Коммунального моста и погиб

В Красноярске мужчина спрыгнул в Енисей с Коммунального моста и погиб

9 Сентября 2021 г.
Тело из реки доставали спасатели
Новости Красноярска: Жительница Курагино незаконно вырубила древесины на 8 млн рублей

Жительница Курагино незаконно вырубила древесины на 8 млн рублей

9 Сентября 2021 г.
Женщина подделала разрешения на рубку леса
Новости Красноярска: В Красноярске горел жилой дом на Марата

В Красноярске горел жилой дом на Марата

8 Сентября 2021 г.
Причиной пожара мог стать взрыв бытового газа
Новости Красноярска: Исполнять обязанности погибшего министра будет Александр Чуприян

Исполнять обязанности погибшего министра будет Александр Чуприян

8 Сентября 2021 г.
Глава МЧС погиб на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Новости Красноярска: Стали известны подробности гибели главы МЧС России

Стали известны подробности гибели главы МЧС России

8 Сентября 2021 г.
Министр спасал упавшего в воду оператора
Новости Красноярска: Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях

8 Сентября 2021 г.
Владимиру Путину уже доложили о его гибели
Новости компаний
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

8 Сентября 2021 г.
Жительницу Красноярска напавшую на детей с ножницами будут судить. Громкий случай произошёл в июне этого года. Ж...
Новости Красноярска: Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

8 Сентября 2021 г.
В Норильск он прибыл для съёмок нового документального фильма
Новости Красноярска: Два грузовика Volvo столкнулись на трассе «Сибирь»

Два грузовика Volvo столкнулись на трассе «Сибирь»

5 Сентября 2021 г.
Погиб один из водителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru