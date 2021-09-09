Во дворе одной из школ Красноярска умер мужчина

Днём 9 сентября во дворе одной из школ Советского района Красноярска скончался мужчина. Точная причина смерти не известна, но очевидцы сообщают, что он часто бегал во дворе школы. Ему было 68 лет.

Все произошло возле школы № 18 на улице Урванцева, 10а. Происходящее заснял на видео один из очевидцев и разместил в инстаграме «ЧП Красноярск». В комментариях пишут, что до приезда скорой мужчину пытался реанимировать прохожий.

«Возможно человек бегал, занимался спортом, но что то пошло не так. Бывает что резко человеку может стать плохо, хотя до этого он чувствовал себя хорошо», – пишет один из пользователей.

Фото: instagram.com/chpkrsk