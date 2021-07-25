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Во время сплава в Красноярском крае погибла 61-летняя женщина

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Красноярск
15:23 25 Июля 2021
происшествия, в красноярском крае
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Трагедия произошла накануне, 24 июля, в Курагинском районе на реке Казыр. Там опрокинулась лодка, в которой находились четверо пассажиров. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, двое мужчин и две женщины решили направиться на моторной лодке из посёлка Жаровск Курагинского района вверх по течению реки Казыр. Когда он  проходили пороги, лодочный мотор заглох, моторка опрокинулась и затонула. Все пассажиры оказались в воде, но выбраться на берег удалось лишь двоим.

 Во время прохождения порогов реки мотор заглох, а судно опрокинулось и затонуло. Все пассажиры оказались в воде. Двое человек сумели -летняя женщина утонула, а местонахождение 71-летнего мужчины до сих пор неизвестно.

По данному факту Следком проводит проверку. Причина смерти 61-летней женщины будет известна после проведения всех экспертиз.

фото: krk.sledcom.ru

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