Во время сплава в Красноярском крае погибла 61-летняя женщина

Трагедия произошла накануне, 24 июля, в Курагинском районе на реке Казыр. Там опрокинулась лодка, в которой находились четверо пассажиров. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, двое мужчин и две женщины решили направиться на моторной лодке из посёлка Жаровск Курагинского района вверх по течению реки Казыр. Когда он проходили пороги, лодочный мотор заглох, моторка опрокинулась и затонула. Все пассажиры оказались в воде, но выбраться на берег удалось лишь двоим.

Во время прохождения порогов реки мотор заглох, а судно опрокинулось и затонуло. Все пассажиры оказались в воде. Двое человек сумели -летняя женщина утонула, а местонахождение 71-летнего мужчины до сих пор неизвестно.

По данному факту Следком проводит проверку. Причина смерти 61-летней женщины будет известна после проведения всех экспертиз.

фото: krk.sledcom.ru