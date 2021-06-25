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Летевший из Красноярска в Сочи самолёт экстренно сел в Новосибирске

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Красноярск
10:55 25 Июня 2021
самолет, посадка, сигнал
Фотография © РИА Новости
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24 июня самолёт "Boeing 737-900" авиакомпании  «Икар», летевший из Красноярска в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво в Новосибирске. Причиной стал сработавший пожарный датчик в багажном отделении, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. 

Самолёт сел благополучно, никто не пострадал. Возгорания не обнаружено. На борту самолета находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа, отправка пассажиров в аэропорт назначения произведена резервным бортом авиакомпании.

Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.


 

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