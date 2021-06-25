Летевший из Красноярска в Сочи самолёт экстренно сел в Новосибирске

24 июня самолёт "Boeing 737-900" авиакомпании «Икар», летевший из Красноярска в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво в Новосибирске. Причиной стал сработавший пожарный датчик в багажном отделении, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолёт сел благополучно, никто не пострадал. Возгорания не обнаружено. На борту самолета находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа, отправка пассажиров в аэропорт назначения произведена резервным бортом авиакомпании.

Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.



