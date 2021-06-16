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За разбитое женское сердце железногорец расплатился сгоревшим авто

Главная Происшествия
Красноярск
12:35 16 Июня 2021
авто, красноярск, огонь
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В Железногорске 22-летняя девушка решила отомстить своему бывшему парню за уход к другой. К процессу мести она подошла «с огоньком» – спалила дотла автомобиль мужчины. Задержали мстительницу через 20 минут. Теперь ей грозит реальный срок.

Машину мстительница подожгла ночью. Владелец не знал, кто это сделал и обратился в полицию. Установить личность подозреваемой сотрудникам полиции не составило труда. При допросе поджигательница не стала отпираться и честно заявила, что сожгла авто из мести. "История любви" мстительницы и хозяина машины длилась 10 месяцев, после чего молодой человек резко оборвал все контакты. Чуть позже девушка узнала, что после разрыва молодой человек сразу начал встречаться с другой.

 Сумма ущерба, нанесенная владельцу сгоревшей «Хонды» составила 380 000 рублей. Авто восстановлению не подлежит. Мстительнице грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Расследование продолжается.

Фото: ГУ МВД Красноярского края

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