15 июня
Красноярск
погода +22 °C
71.83
 
€ 87.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярском сквере «Кировский» неизвестные украли 38 саженцев

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 15 Июня 2021
парк, кража, красноярск
версия для печати Ico_print

Из красноярского сквера «Кировский» кто-то украл 38 саженцев. Стоимость похищенных саженцев кустарников и деревьев оценили в 27 349 рублей.

«Мы просим жителей ценить и беречь клумбы, ведь это труд специалистов. Они вложили в озеленение парка своё время и силы. Очень жаль, их старания так просто обесценивают», – рассказал Красгорпарк на своей странице в Инстаграм.

Саженцы высадили в сквере недавно, после чего специалисты регулярно за ними присматривали и поливали. Пропажу обнаружили во время одного из утренних обходов. Теперь пропажу и похитителей ищет полиция.

Фото: Красгорпарк

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Молодой рабочий погиб на строительной площадке в Октябрьском районе Красноярска

Молодой рабочий погиб на строительной площадке в Октябрьском районе Красноярска

15 Июня 2021 г.
Мужчину засыпало землёй при копке траншеи
Новости Красноярска: В Железногорске задержали телефонного террориста, из-за которого эвакуировали целый стадион

В Железногорске задержали телефонного террориста, из-за которого эвакуировали целый стадион

15 Июня 2021 г.
Звонивший был нетрезв и объяснить мотив поступка не смог
Новости Красноярска: Красноярским ворам понравились велосипеды

Красноярским ворам понравились велосипеды

14 Июня 2021 г.
С начала мая украдено уже более 50 велосипедов
Новости Красноярска: Красноярский адвокат попал на скамью подсудимых

Красноярский адвокат попал на скамью подсудимых

13 Июня 2021 г.
Его обвиняли в покушении на мошенничество
Новости Красноярска: В Красноярске пассажир такси открыл стрельбу по велосипедистам

В Красноярске пассажир такси открыл стрельбу по велосипедистам

9 Июня 2021 г.
Видео происшествия опубликовали в соцсетях
Новости Красноярска: Укравший отвертки и шуруповерт житель Красноярского края может сесть на пять лет

Укравший отвертки и шуруповерт житель Красноярского края может сесть на пять лет

8 Июня 2021 г.
Мужчина обносил склад на станции Иланская
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Студенты Дивногорского гидроэнергетического техникума стали участниками целевой программы En+ Group

Студенты Дивногорского гидроэнергетического техникума стали участниками целевой программы En+ Group

15 Июня 2021 г.
En+ Group/РУСАЛ объявила набор на целевую программу «Электрические станции, сети и системы».
Новости Красноярска: Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника вновь сделали редкие снимки ирбиса

Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника вновь сделали редкие снимки ирбиса

15 Июня 2021 г.
Мать кошачьего семейства попала на снимки, когда несла еду для годовалых котят
Новости Красноярска: Новый арт-объект в Железнодорожном районе

Новый арт-объект в Железнодорожном районе

15 Июня 2021 г.
В Железнодорожном районе появился новый арт-объект
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru