В красноярском сквере «Кировский» неизвестные украли 38 саженцев

Из красноярского сквера «Кировский» кто-то украл 38 саженцев. Стоимость похищенных саженцев кустарников и деревьев оценили в 27 349 рублей.

«Мы просим жителей ценить и беречь клумбы, ведь это труд специалистов. Они вложили в озеленение парка своё время и силы. Очень жаль, их старания так просто обесценивают», – рассказал Красгорпарк на своей странице в Инстаграм.

Саженцы высадили в сквере недавно, после чего специалисты регулярно за ними присматривали и поливали. Пропажу обнаружили во время одного из утренних обходов. Теперь пропажу и похитителей ищет полиция.

Фото: Красгорпарк