В Красноярском крае растет число смертей на бытовых пожарах. С начала года в огне погибли 122 человека. За аналогичный период годом ранее – 99. Такие цифры привели в Законодательном собрании на специальном совещании со спасателями и главами муниципалитетов.

Более того, по данным руководителя агентства по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности края Евгения Мусса, в январе 2021 года количество бытовых пожаров на территории края увеличилось на 40 процентов, в огне погибли вдвое больше людей, чем за этот же период годом ранее.

«Тенденция печальная. Основные причины возгораний — это неосторожное обращение с огнем, неисправное печное отопление и электропроводка. Важно проанализировать, как идет реагирование органов государственной власти и органов местного самоуправления на эти причины», - сообщил председатель профильного комитета Анатолий Самков.

Рост смертей, добавил Самков, происходит на фоне увеличения финансирования государственной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края».

«Следует отметить, общее количество техногенных пожаров на территории края снижается, но количество погибших в огне людей возрастает», - добавил деталь депутат.

Для исправления ситуации планируется открыть в крае в следующем году 17 новых пожарных и пожарно-спасательных частей, восстанавливать в территориях водонапорные башни и усилить профилактику среди жителей.

Фото: страница газеты «Ирбейская правда» в соцсети «ВКонтакте»