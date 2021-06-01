В Красноярском крае 13-летнего мальчика насмерть придавило брёвнами

Гибель подростка произошла на одной из лесопилок края. Компания из пяти детей забралась на штабель из брёвен. Когда подростки решили спуститься, брёвна потеряли устойчивость и 13-летнего мальчика придавило одним из них.

Извлечь тело ребёнка из-под завала помогли сотрудники местного подразделения КГКУ «Спасатель». Установлено, что на лесопилку дети попали через незапертую калитку.

На место трагедии выехал канский межрайонной прокурор. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Фото: Прокуратура Красноярского края

