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Сильная любовь к алкоголю толкнула красноярца на грабёж

Главная Происшествия
Красноярск
10:05 18 Мая 2021
происшествия, алкоголь, мвд, грабеж
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Красноярец, обвиняемый в разбойном нападении на охранника магазина, ради двух бутылок спиртного, может отправится в тюрьму на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД.

Акт грабежа произошёл в конце марта, в одном из магазинов Свердловского района. Как установили стражи порядка, преступник вошёл в магазин, взял две бутылки алкогольной продукции и, не расплатившись, направился к выходу, где был остановлен охранником. Сотрудник магазина потребовал вернуть товар, однако мужчина пригрозил ему ножом и скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный, ранее судимый за разбой житель Свердловского района. Сейчас в отношении него открыто уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото из открытых источников

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