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Расширился список обвиняемых в деле о незаконной вырубке в Абанском лесничестве

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Красноярск
10:10 13 Мая 2021
вырубка, мошенничество, в красноярском крае
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Следователи Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Красноярскому краю нашли еще троих подозреваемых в деле о незаконной вырубке в Абанском лесничестве, сообщает пресс-служба МВД края.

Ими оказались учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец и бывший работник Министерства лесного хозяйства Красноярского края. Последний помогал преступникам ускорить процесс подписания фиктивных документов о санитарной вырубке леса. Злоумышленники занимались наживой с 2018 года.

Сейчас все трое находятся под следствием. Напомним, что ранее следователи задержали начальника и лесничего одного из местных лесничеств, а также начальника фирмы, занимавшейся незаконной вырубкой. Результат их действий – ущерб свыше 110 миллионов рублей.

Фото:https://ria.ru

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