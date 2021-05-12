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Алкоголь довёл жительницу Зеленогорска до телефонного терроризма

Главная Происшествия
Красноярск
14:47 12 Мая 2021
телефон, алкоголь, происшествия
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В начале января в полицию поступил звонок от женщины, рассказавшей о подозрительном предмете в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе МВД по краю.

На место отправился наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа с собакой. Опасный предмет не обнаружили и приступили к поиску звонившей. Ей оказалась 40-летняя жительница Зеленогорска, бывшая нетрезвой в момент звонка. Свой поступок она объяснила желанием вернуть мужа домой.

Итогом стало уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. После рассмотрения дела женщину приговорили к одному году ограничения свободы с выплатой 12 тысяч рублей ущерба.

Фото из открытых источников

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