Алкоголь довёл жительницу Зеленогорска до телефонного терроризма

В начале января в полицию поступил звонок от женщины, рассказавшей о подозрительном предмете в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе МВД по краю.

На место отправился наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа с собакой. Опасный предмет не обнаружили и приступили к поиску звонившей. Ей оказалась 40-летняя жительница Зеленогорска, бывшая нетрезвой в момент звонка. Свой поступок она объяснила желанием вернуть мужа домой.

Итогом стало уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. После рассмотрения дела женщину приговорили к одному году ограничения свободы с выплатой 12 тысяч рублей ущерба.

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