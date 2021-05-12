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В Емельяново полицейские прекратили незаконную вырубку берёзы

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Красноярск
12:01 12 Мая 2021
вырубка, красноярск, лес
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Полицейские обнаружили место незаконной рубки леса в совхозе Элита Емельяновского района. заявление об этом поступило от одного из дачников.

В ходе расследования установили, что деревья вырубал житель Красноярска 1971 года рождения. Подозреваемый спилил 2,5 кубометра берёзы для личного пользования, не имея разрешительных документов. Цена срубленных деревьев –свыше 125 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото из открытых источников

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