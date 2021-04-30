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На сутки под арест отправилась агрессивная автомобилистка из Минусинского района

Главная Происшествия
Красноярск
11:36 30 Апреля 2021
гибдд, суд, происшествия
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Ночью 29 апреля в селе Малая Ничка Минусинского района, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Тойота», которым управляла 34-летняя женщина. От медицинского освидетельствования она отказалась, хотя у неё присутствовали все признаки алкогольного опьянения.

Пока инспекторы оформляли материалы дела, женщина бурно выражала своё недовольство, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью.
Госавтоинспекторам пришлось доставить её в отделение полиции, где задержанная ожидала суда. Автомобиль правоохранители поместили на специализированную стоянку.

Вчера, 29 апреля, суд рассмотрел материалы дела  и назначил женщине наказание в виде ареста на 1 сутки. 

Фото из открытых источников

 

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