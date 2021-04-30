На сутки под арест отправилась агрессивная автомобилистка из Минусинского района

Ночью 29 апреля в селе Малая Ничка Минусинского района, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Тойота», которым управляла 34-летняя женщина. От медицинского освидетельствования она отказалась, хотя у неё присутствовали все признаки алкогольного опьянения.

Пока инспекторы оформляли материалы дела, женщина бурно выражала своё недовольство, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью.

Госавтоинспекторам пришлось доставить её в отделение полиции, где задержанная ожидала суда. Автомобиль правоохранители поместили на специализированную стоянку.

Вчера, 29 апреля, суд рассмотрел материалы дела и назначил женщине наказание в виде ареста на 1 сутки.

Фото из открытых источников