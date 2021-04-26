В Лесосибирске школьница спряталась в трансформаторной будке

В Лесосибирске 12-летняя школьница во время игры в прятки забралась в трансформаторную будку. Девочка получила сильный удар током. По словам очевидцев, трансформатор, около которого играли дети, был открыт. Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося. Установлено, что подстанция принадлежит АО «КрасЭКо». Гендиректору организации вынесено представление в связи с нарушением требований безопасности.

Пострадавшая девочка находится в реанимации. Решается вопрос о ее транспортировке в Красноярск.