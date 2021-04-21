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В Красноярске автобус сбил 8-летнего мальчика

Главная Происшествия
Красноярск
16:20 21 Апреля 2021
дтп, ребенок, авария, пешеходы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 апреля,  на ул. 9 мая. Водитель маршрутного автобуса сбил несовершеннолетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Оказалось, что 56–летний мужчина, управлявший автобусом «ПАЗ», ранее уже привлекался к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора. 

«Нарушителю ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей», - сообщают в пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей объяснить своим детям правила безопасного перехода дороги. Так, при пересечении автодороги, даже на регулируемом пешеходном переходе, следует убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают пешехода.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю

 

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