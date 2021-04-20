Истязавшая сына мать из Назарово лишена родительских прав

Назаровский городской суд лишил родительских прав 28-летнюю жительницу Назарово. Ее историю обсуждали на федеральном уровне после того, как в сеть попало видео, где она бьет полуторогодовалого сына, который плачет в кроватке. Запись сделала ее подруга, которая часто наблюдала подобную картину.

«Ответчики с исковыми требованиями о лишении родительских прав не согласились. Судом с учетом заключения прокурора, а также собранных по делу доказательств вынесено решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении двух малолетних детей и взыскании алиментов на их содержание», - сообщает краевая прокуратура.

Напомним, что двое детей были изъяты из семьи еще в феврале. Мать арестована. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства, которых подозревают в халатности. Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении старшей дочери – всего у нее трое детей.