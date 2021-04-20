20 апреля
Красноярск
погода -1 °C
76.25
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Истязавшая сына мать из Назарово лишена родительских прав

Главная Происшествия
Красноярск
09:40 20 Апреля 2021
прокуратура, мать, ребенок
версия для печати Ico_print

Назаровский городской суд лишил родительских прав 28-летнюю жительницу Назарово. Ее историю обсуждали на федеральном уровне после того, как в сеть попало видео, где она бьет полуторогодовалого сына, который плачет в кроватке. Запись сделала ее подруга, которая часто наблюдала подобную картину.

«Ответчики с исковыми требованиями о лишении родительских прав не согласились. Судом с учетом заключения прокурора, а также собранных по делу доказательств вынесено решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении двух малолетних детей и взыскании алиментов на их содержание», - сообщает краевая прокуратура.

Напомним, что двое детей были изъяты из семьи еще в феврале. Мать арестована. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства, которых подозревают в халатности. Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении старшей дочери – всего у нее трое детей.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пенсионерка и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в Железногорске Красноярского края

Пенсионерка и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в Железногорске Красноярского края

20 Апреля 2021 г.
Их сбили на пешеходном переходе
Новости Красноярска: Жителю Красноярского края предъявлено обвинение за убийство, совершенное в 90-х

Жителю Красноярского края предъявлено обвинение за убийство, совершенное в 90-х

20 Апреля 2021 г.
Ему удавалось скрываться от правосудия 24 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра, где погибла 8-летняя девочка

В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра, где погибла 8-летняя девочка

20 Апреля 2021 г.
Им вменяют нарушение правил, регламентирующих работу бассейнов
Новости Красноярска: С начала года в Красноярском крае 95 человек пострадали в ДТП

С начала года в Красноярском крае 95 человек пострадали в ДТП

19 Апреля 2021 г.
Большая часть аварий произошла на пешеходных переходах
Новости Красноярска: В Красноярском крае тепловоз насмерть сбил 55-летнего мужчину

В Красноярском крае тепловоз насмерть сбил 55-летнего мужчину

19 Апреля 2021 г.
Красноярец переходил железнодорожные пути в неположенном месте
Новости Красноярска: Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

17 Апреля 2021 г.
В «Енисее» утонула восьмилетняя девочка
Новости компаний
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
13/04
Студенты и аспиранты Университета Решетнёва приняли участие во встрече с главой Правительства РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: КЭФ-2021 отработал новый формат

КЭФ-2021 отработал новый формат

20 Апреля 2021 г.
Мероприятия форума посетили 8 000 гостей и экспертов
Новости Красноярска: Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

19 Апреля 2021 г.
В ведомстве заявили, что не имеют отношения к этой рассылке
Новости Красноярска: В Назаровском районе затоплены дороги

В Назаровском районе затоплены дороги

19 Апреля 2021 г.
Водителям советуют временно воздержаться от поездок
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru