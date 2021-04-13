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СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в аквацентре Шушенского

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 13 Апреля 2021
гибель, в красноярском крае, дело, уголовное, следствие, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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После гибели восьмилетней девочки в аквацентре поселка Шушенское возбуждено уголовное дело. Трагедия случилась накануне: учитель школы № 16 Минусинска повез детей в бассейн мини-отеля «Аква-центр Енисей» в сопровождении одного из родителей учеников. В какой-то момент второклассница резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям сотрудников, ответственных за безопасность посетителей бассейна. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

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