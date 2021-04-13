СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка в аквацентре Шушенского

После гибели восьмилетней девочки в аквацентре поселка Шушенское возбуждено уголовное дело. Трагедия случилась накануне: учитель школы № 16 Минусинска повез детей в бассейн мини-отеля «Аква-центр Енисей» в сопровождении одного из родителей учеников. В какой-то момент второклассница резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть.