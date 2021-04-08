Экс-глава Центра стандартизации и метрологии Красноярского края попал под уголовное дело

Василий Моргун попал под уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает Telegram-канал «Борус».

По информации следствия, он заключал договоры с аффилированными с ним фирмами без проведения конкурентных закупок. При этом, учредителями этих фирм являлись его родственники. Схема работала с 2013 по 2019 год, предварительная сумма ущерба составляет около 6,5 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье 285 ч.3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санкция данной статьи предполагает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 6 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

фото: Александр Паниотов