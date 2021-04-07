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Двух организаторов незаконной миграции задержала ФСБ в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
16:28 7 Апреля 2021
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Деятельность преступной группы, причастной к организации канала незаконной миграции, пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена преступная деятельность двух жителей г. Красноярска, которые занимались на территории края незаконной легализацией выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. Они создавали иностранцам, не имеющим основания для законного пребывания на территории России, условия для проживания и работы. Таким образом им удалось легализовать более 50 человек.
 
В отношении задержанных следственным отделом Управления ФСБ по региону возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».
В настоящее время следственные действия продолжаются, выявляются дополнительные эпизоды противоправной деятельности членов группировки. 
 
Фото с портала vladtime.ru
 
 
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