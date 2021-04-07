Двух организаторов незаконной миграции задержала ФСБ в Красноярске

Деятельность преступной группы, причастной к организации канала незаконной миграции, пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена преступная деятельность двух жителей г. Красноярска, которые занимались на территории края незаконной легализацией выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. Они создавали иностранцам, не имеющим основания для законного пребывания на территории России, условия для проживания и работы. Таким образом им удалось легализовать более 50 человек.

В отношении задержанных следственным отделом Управления ФСБ по региону возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

В настоящее время следственные действия продолжаются, выявляются дополнительные эпизоды противоправной деятельности членов группировки.