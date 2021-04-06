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Замглавы Службы стройнадзора и жилищного контроля в Красноярске попался на взятке

Главная Происшествия
Красноярск
13:14 6 Апреля 2021
взятка, коррупция, красноярск, жкх, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полицейские в Красноярске задержали заместителя руководителя Службы стройнадзора и жилищного контроля. Чиновника подозревают в получении взятки.

По информации регионального МВД, еще в 2019 году сотрудник Службы стройнадзора потребовал директора управляющей компании сделать ремонт в его квартире. В случае отказа чиновник грозил штрафами. Руководитель управляющей компании был вынужден согласиться на его условия.

«Директор УК согласился, заключил договор с подрядчиком и оплатил ремонт на сумму 256 тысяч рублей, после чего заместитель руководителя Стройнадзора внес изменения в реестр лицензий Красноярского края по управлению многоквартирным домом в Ленинском районе краевого центра», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

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