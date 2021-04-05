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Организатор нападения на красноярских инкассаторов приговорен к 11 годам колонии строгого режима

Главная Происшествия
Красноярск
13:38 5 Апреля 2021
суд, грабеж, банк, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд вынес приговор организатору нападения на красноярских инкассаторов. Алексей Истягин приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Гособвинитель требовал для него наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Истягина обвинили в создании вооруженной группы с целью совершения грабежа в особо крупном размере. К преступлению бандиты готовились три года и 30 мая напали на двоих инкасаторов, которые приехали в отделение «Сбербанка». Грабители нанесли мужчинам ранения, забрали деньги в размере 2,3 млн рублей, поделили сумму и спрятали в тайниках.

«В судебном заседании подсудимый выступил с последним словом. Истягин в своей краткой речи обошелся несколькими предложениями. Заявил, что «прекрасно понимает разницу между тем, что значит попросить прощение и искренне раскаиваться». Повторил, что он «искренне раскаивается в дерзком поступке», - сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Вину Истягин признал полностью, попросил прощения у потерпевших и жителей города. Суд над двумя другими участниками нападения назначен на 9 апреля.

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