Организатор нападения на красноярских инкассаторов приговорен к 11 годам колонии строгого режима

Красноярский краевой суд вынес приговор организатору нападения на красноярских инкассаторов. Алексей Истягин приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Гособвинитель требовал для него наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Истягина обвинили в создании вооруженной группы с целью совершения грабежа в особо крупном размере. К преступлению бандиты готовились три года и 30 мая напали на двоих инкасаторов, которые приехали в отделение «Сбербанка». Грабители нанесли мужчинам ранения, забрали деньги в размере 2,3 млн рублей, поделили сумму и спрятали в тайниках.

«В судебном заседании подсудимый выступил с последним словом. Истягин в своей краткой речи обошелся несколькими предложениями. Заявил, что «прекрасно понимает разницу между тем, что значит попросить прощение и искренне раскаиваться». Повторил, что он «искренне раскаивается в дерзком поступке», - сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Вину Истягин признал полностью, попросил прощения у потерпевших и жителей города. Суд над двумя другими участниками нападения назначен на 9 апреля.