В сети выложили видео задержания Константина Егорова

Telegram-канал «Сибиряк» опубликовал видео задержания Константина Егорова – сына красноярского бизнесмена Владимира Егорова. Оно произошло в аэропорту города Геленджика Краснодарского края.

На одном из роликов Константин Егоров лежит на асфальте с заломленными за спину руками. На втором он отвечает на вопросы человека, находящегося за кадром. Задержанный называет себя и сообщает, что прибыл из Красноярска через Москву.

По нашим данным, в ближайшее время Константин Егоров будет этапирован в Красноярск.

Фото: telegram-канал «Сибиряк»