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В сети выложили видео задержания Константина Егорова

Главная Происшествия
Красноярск
09:56 3 Апреля 2021
задержание, происшествие, красноярск, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Telegram-канал «Сибиряк» опубликовал видео задержания Константина Егорова – сына красноярского бизнесмена Владимира Егорова. Оно произошло в аэропорту города Геленджика Краснодарского края.

На одном из роликов Константин Егоров лежит на асфальте с заломленными за спину руками. На втором он отвечает на вопросы человека, находящегося за кадром. Задержанный называет себя и сообщает, что прибыл из Красноярска через Москву.

По нашим данным, в ближайшее время Константин Егоров будет этапирован в Красноярск.

Фото: telegram-канал «Сибиряк»  

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