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Неадекватный красноярец натравил бойцовскую собаку на фельдшера «скорой помощи»

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Красноярск
13:45 11 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске отец маленького пациента натравил бойцовскую собаку на фельдшера «скорой помощи». Медики в вечернее время приехали на вызов к ребенку в дом на Ярыгинской набережной. Мать вела себя адекватно и выслушала назначения врача, а отец с самого начала проявлял агрессию. Фельдшер проводила осмотр в детской комнате, где стояла клетка с собакой. Как только женщина завершила осмотр, хозяин квартиры выпустил бойцовского пса из клетки и стал натравливать его на медика командами «Фас!» и «Укуси!». Женщине пришлось убегать из квартиры, в этом ей помогала мать ребенка. После того, как медик доработала смену, она написала заявление в полицию.

«Фельдшер убегала под угрозы, крики, ненормативную лексику. Она была в шоковом состоянии. Мы всегда очень тяжело воспринимаем такие моменты, для нас это очень болезненно», - сообщили в пресс-службе «скорой помощи».

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