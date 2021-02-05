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Опубликована видеозапись сегодняшнего инцидента со стрельбой

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Красноярск
15:15 5 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в краевом центре на рынке «Луч» произошел конфликт, который закончился стрельбой из огнестрельного оружия. По данным краевой полиции, в потасовке было применено охотничье ружье. В инциденте никто не пострадал.

Депутат Заксобрания края и журналист Елена Пензина на своей странице в Instagram опубликовала видеофрагмент разборки в стиле 90-х годов.

«Автомат в руках у человека. И он из него стрелял. Сегодня. Улица Шахтеров. Разборки. Выяснить кто и что не поделил – задача следствия. И думаю, что в ближайшее время уже поступят официальные комментарии», – написала Пензина в своем посте.

Судя по видеозаписи, у злоумышленника был в руках охотничий карабин «Сайга»

 

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