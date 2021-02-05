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В Красноярске на рынке «Луч» произошла перестрелка

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Красноярск
12:09 5 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Утром в пятницу, 5 февраля, на рынке «Луч» по улице Шахтеров произошел конфликт со стрельбой. В региональном МВД сообщили, что один из участников потасовки применил охотничье оружие. На место прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардия. Этот конфликт обошелся без пострадавших.

«В настоящее время задержаны участники конфликта. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

По сообщениям очевидцев, стрельбу открыл директор рынка. Однако в региональном управлении МВД информацию об участниках конфликта пока не предоставляют.

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