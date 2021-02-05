В Красноярске на рынке «Луч» произошла перестрелка

Утром в пятницу, 5 февраля, на рынке «Луч» по улице Шахтеров произошел конфликт со стрельбой. В региональном МВД сообщили, что один из участников потасовки применил охотничье оружие. На место прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардия. Этот конфликт обошелся без пострадавших.

«В настоящее время задержаны участники конфликта. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

По сообщениям очевидцев, стрельбу открыл директор рынка. Однако в региональном управлении МВД информацию об участниках конфликта пока не предоставляют.

Читайте также:

На дорожной развязке в центре Красноярска произошел конфликт со стрельбой

Налетчиков на инкассаторов будут судить за бандитизм

В Красноярске поймали еще одного стрелка