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Причиной пожара в Норильске с тремя погибшими стала непотушенная сигарета

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Красноярск
10:04 2 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет раскрыл подробности пожара в многоквартирном доме Норильска, где погибли три человека. По информации силового ведомства, в 2 часа ночи спасатели получили сообщение о возгорании в многоэтажке. Когда огонь был потушен, сотрудники МЧС обнаружили на лестничной площадке первого этажа тела 43-летней и 62-летней женщин, а также 33-летнего мужчины. У всех были признаки отравления угарным газом. По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум более лицам). В ходе предварительного следствия будут установлены все обстоятельства, расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном комитете.

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