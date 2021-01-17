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Житель краевого центра перевел мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

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Красноярск
13:04 17 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске продолжаются случаи телефонного мошенничества. Так, в дежурную часть полиции обратился 31-летний житель краевого центра с заявлением о том, что у него похитили с банковского счета почти 1,5 миллиона рублей.

Ранее ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и рассказал, что со счета клиента пытаются снять деньги. Злоумышленник убедил потерпевшего перевести все средства на безопасный счет, мужчина проследовал предложенному алгоритму действий. После чего с его счета было списано более 1 миллиона 422 тысяч рублей.

Сейчас оперативники и следователи устанавливают личность мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

 

 

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