Зеленогорские полицейские спасли от кипятка пенсионерку

В Зеленогорске стражи порядка спасли пожилую женщину, в квартире которой прорвало трубу с горячей водой.

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что к сотрудникам патрульно-постовой службы обратились местные жители, которые сообщили, что в одном из многоквартирных домов пенсионерка через окно просит помощи. Стало известно, что 88-летняя женщина вернулась домой из магазина, закрыла двери и обнаружила, что в ее квартире прорвало трубу с кипятком, квартира была залита и стоял густой пар. Женщина испугалась и уронила воду ключи.

Сотрудники ППС оперативно пришли на помощь пожилой женщине, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.