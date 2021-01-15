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Зеленогорские полицейские спасли от кипятка пенсионерку

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Красноярск
13:35 15 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Зеленогорске стражи порядка спасли пожилую женщину, в квартире которой прорвало трубу с горячей водой.

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что к сотрудникам патрульно-постовой службы обратились местные жители, которые сообщили, что в одном из многоквартирных домов пенсионерка через окно просит помощи. Стало известно, что 88-летняя женщина вернулась домой из магазина, закрыла двери и обнаружила, что в ее квартире прорвало трубу с кипятком, квартира была залита и стоял густой пар. Женщина испугалась и уронила  воду ключи.

Сотрудники ППС оперативно пришли на помощь пожилой женщине, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.    

 

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