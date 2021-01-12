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Пьяный водитель сбил ребенка на ул. Калинина в Красноярске

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Красноярск
17:00 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На ул. Калинина, 18 в Красноярске 12-летний школьник попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый». Однако автомобилист, который ехал в третьем ряду не остановился, сбил мальчика, после чего скрылся с места аварии. Дорожные полицейские задержали его благодаря помощи других участников движения.

«Выяснилось, что 40-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, освидетельствование прибором «Драгер» показало 0,68 промилле. За данное правонарушение ему грозит лишение специального права управления на срок до 2 лет, а также штраф 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Кроме этого нарушителя могут привлечь к административной ответственности за проезд на «красный». Ему грозит лишение водительских прав до полутора лет или арест на 15 суток – это будет наказанием за оставление места происшествия. Решение выносит суд.

 

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