Пьяный водитель сбил ребенка на ул. Калинина в Красноярске

На ул. Калинина, 18 в Красноярске 12-летний школьник попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель. Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый». Однако автомобилист, который ехал в третьем ряду не остановился, сбил мальчика, после чего скрылся с места аварии. Дорожные полицейские задержали его благодаря помощи других участников движения.

«Выяснилось, что 40-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, освидетельствование прибором «Драгер» показало 0,68 промилле. За данное правонарушение ему грозит лишение специального права управления на срок до 2 лет, а также штраф 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Кроме этого нарушителя могут привлечь к административной ответственности за проезд на «красный». Ему грозит лишение водительских прав до полутора лет или арест на 15 суток – это будет наказанием за оставление места происшествия. Решение выносит суд.