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В 45 районах края зафиксированы отголоски землетрясения

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Красноярск
11:59 12 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня ранним утром на территории Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 - 7,1 баллов. Подземные отголоски ощущались жителями региона.

В краевом правительстве рассказали, что на территории 27 муниципальных образований было зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла, а на территории 18 районов края – 3 балла.

Все главы районов и муниципальных образований получили задачу провести оперативную работу по обследованию аварийных помещений и объектов, находящихся на повышенном контроле.

По имеющимся данным на текущий момент никаких жертв и разрушений не зафиксировано.

 

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