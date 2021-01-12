В 45 районах края зафиксированы отголоски землетрясения

Сегодня ранним утром на территории Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 - 7,1 баллов. Подземные отголоски ощущались жителями региона.

В краевом правительстве рассказали, что на территории 27 муниципальных образований было зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла, а на территории 18 районов края – 3 балла.

Все главы районов и муниципальных образований получили задачу провести оперативную работу по обследованию аварийных помещений и объектов, находящихся на повышенном контроле.

По имеющимся данным на текущий момент никаких жертв и разрушений не зафиксировано.