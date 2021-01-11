Дорожные полицейские спасли водителя в Идринском районе

Сотрудники дорожно-патрульной службы оказали помощь автолюбителю, который съехал в кювет и не мог самостоятельно выбраться на трассу.

В ГИБДД рассказали, что происшествие случилось в Идринском районе на автомобильной дороге Идринское-Новотроицкое.

Дорожные полицейские обнаружили машину марки Toyota на обочине. Автолюбитель рассказал стражам порядка, что не смог справиться с управлением и в результате этого вылетел с проезжей части. При том, что самостоятельно выбраться ему не удавалось. Стоит отметить, что происшествие случилось в ночные часы и на территории Идринского района температура воздуха опустилась ниже 30 градусов.

С помощью патрульного внедорожника стражи порядка вытащили застрявший автомобиль, и водитель проследовал дальше.

Видео: Главное управление МВД по Красноярскому краю