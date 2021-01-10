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От коронавируса скончался глава Тасеевского района Олег Никаноров

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Красноярск
10:39 10 Января 2021
в красноярском крае, погиб, чиновники, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевой больнице Красноярска скончался глава Тасеевского района Олег Никаноров. Информацию о смерти чиновника подтвердили в краевом правительстве. Олегу Никанорову было 53 года. В должности главы района он проработал более 15 лет. Его вспоминают как человека, искренне переживавшего за судьбу и развитие вверенной территории. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родным и близким Олега Анатольевича.

«Коренной сибиряк, настоящий патриот, тонко чувствующий родную землю. До прихода в органы муниципального управления Олег Анатольевич замечательно проявлял себя в системе образования. Был «Учителем года». Затем, получив поддержку земляков-тасеевцев, более 15 лет руководил районом, активно занимался благоустройством, уделял особое внимание развитию экономики, истории и культуре малой родины. Его ценили за профессионализм, разносторонние знания и чуткое отношение к людям. Светлая память об Олеге Анатольевиче Никанорове навсегда сохранится в наших сердцах», - цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Отметим, что свою профессиональную деятельность Олег Никаноров начинал в 1991 году в Веселовской средней школе, где после института работал учителем истории и обществознания. Через пять лет он стал директором этой школы, а в 2000-м году победил в краевом конкурсе «Учитель Года». В 2001 году Олег Никаноров был избран депутатом Тасеевкого районного Совета, а в 2005 году - главой Тасеевского района. На эту должность он переизбирался еще два раза – в 2010 и 2015 годах.

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