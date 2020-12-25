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В Красноярске задержали мужчину подозреваемого в избиении женщины

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Красноярск
11:25 25 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стражи порядка задержали жителя краевого центра, который по данным правоохранителей избил женщину, выгуливавшую свою собаку. Инцидент произошел рано утром в микрорайоне Покровский.

В результате нападения 49-летняя женщина получила множественные тяжелые травмы и была госпитализирована.

Полицейские смогли оперативно установить местонахождение злоумышленника, изучив камеры наружного видеонаблюдения, и задержали его. Нападавшим оказался ранее не судимый 25-летний красноярец и он не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – 8 лет лишения свободы.

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