В Красноярске задержали мужчину подозреваемого в избиении женщины

Стражи порядка задержали жителя краевого центра, который по данным правоохранителей избил женщину, выгуливавшую свою собаку. Инцидент произошел рано утром в микрорайоне Покровский.

В результате нападения 49-летняя женщина получила множественные тяжелые травмы и была госпитализирована.

Полицейские смогли оперативно установить местонахождение злоумышленника, изучив камеры наружного видеонаблюдения, и задержали его. Нападавшим оказался ранее не судимый 25-летний красноярец и он не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – 8 лет лишения свободы.