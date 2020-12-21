В ГИБДД рассказали подробности вчерашнего ДТП на Октябрьском мосту

В дорожной полиции краевого центра уточнили информацию по вчерашнему дорожно-транспортному происшествию на Октябрьском мосту со стороны правого берега.

Напомним, накануне вечером автобус ПАЗ маршрута №94 врезался в фуру МАЗ, водитель которого остановился из-за поломки. За рулем автобуса был 57-летний водитель, который не пострадал. Однако за медицинской помощью обратились 16 человек – пассажиров общественного транспорта.

В отношении водителя грузовика МАЗ был составлен ряд административных протоколов, в том числе за не выставленный знак аварийной остановки в соответствии с правилами дорожного движения.

Дорожные полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.