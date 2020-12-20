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На Октябрьском мосту случилось ДТП с участием автобуса и фуры

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Красноярск
22:33 20 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск»

На Октябрьском мосту со стороны правого берега автобус маршрута №94 врезался в заднюю часть фуры, обе машины встали в крайнем правом ряду. Из-за ДТП образовалась большая пробка.

В ГИБДД сообщили, что инцидент произошел около 17:00. Автобус врезался в грузовик МАЗ, который стоял из-за технических неисправностей и включил сигнал аварийной остановки. В результате происшествия за медицинской помощью обратились 7 человек, у них ссадины и ушибы.

Напомним, накануне автобус маршрута №63 врезался в дерево, после чего водитель скончался в машине скорой помощи.   

Фото: Александр Черных

 

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