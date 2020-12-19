На Киренского автобус врезался в дерево

Сегодня в Красноярске на улице Киренского автобус общественного транспорта №63 столкнулся с деревом. Инцидент случился в районе Перинатального центра.

По сообщению очевидцев происшествия после столкновения водитель оказался заблокированным в автомобиле. На помощь ему пришли пассажиры общественного транспорта и прохожие, после чего на место прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что в автобусе находились водитель, кондуктор и еще 4 пассажира. За рулем транспортного средства был 53-летний водитель, которому стало плохо и он въехал в дерево. К сожалению, его спасти не удалось, он умер в машине скорой медицинской помощи. Кроме того, в результате столкновения пострадали трое пассажиров, они обратились за помощью к врачам.